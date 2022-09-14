Премьер-министр Швеции подаст в отставку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о том, что намерена подать в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Климов заявил, что Швеция и Финляндия «превращаются в цель»

Политик сообщила, что подаст прошение 15 сентября. Таким образом, она признала поражение на парламентских выборах.

По ее словам, она намерена возглавить Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции при новом правительстве.

Андерсон стала первой женщиной на этом посту в стране. Она заняла должность в ноябре прошлого года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Швеция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры