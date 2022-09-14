Премьер-министр Швеции подаст в отставку

Политик сообщила, что подаст прошение 15 сентября. Таким образом, она признала поражение на парламентских выборах.



По ее словам, она намерена возглавить Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции при новом правительстве.

Андерсон стала первой женщиной на этом посту в стране. Она заняла должность в ноябре прошлого года.

