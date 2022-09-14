Премьер-министр Швеции подаст в отставку
14 сентября 202220:41
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о том, что намерена подать в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Политик сообщила, что подаст прошение 15 сентября. Таким образом, она признала поражение на парламентских выборах.
По ее словам, она намерена возглавить Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции при новом правительстве.
Андерсон стала первой женщиной на этом посту в стране. Она заняла должность в ноябре прошлого года.
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14 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru