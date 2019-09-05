Премьер Малайзии не исключил переговоры по MH17 с Путиным

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, прибывший во Владивосток на Восточный экономический форум, может поднять тему сбитого в Донбассе «Боинга» в ходе переговоров с Владимиром Путиным, передает RT.

Политик отметил, что Малайзия вовлечена в расследование гибели рейса MH17, однако сейчас не может как-то повлиять на ситуацию.