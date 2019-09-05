Премьер Малайзии не исключил переговоры по MH17 с Путиным
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, прибывший во Владивосток на Восточный экономический форум, может поднять тему сбитого в Донбассе «Боинга» в ходе переговоров с Владимиром Путиным, передает RT.
Политик отметил, что Малайзия вовлечена в расследование гибели рейса MH17, однако сейчас не может как-то повлиять на ситуацию.
Ранее глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил «Известиям», что выступает против голословных обвинений в адрес России в международном расследовании.
Вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года в Донбассе. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит из установки «Бук».
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