Премьер Малайзии не исключил переговоры по MH17 с Путиным

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, прибывший во Владивосток на Восточный экономический форум, может поднять тему сбитого в Донбассе «Боинга» в ходе переговоров с Владимиром Путиным, передает RT.

Политик отметил, что Малайзия вовлечена в расследование гибели рейса MH17, однако сейчас не может как-то повлиять на ситуацию.

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Ранее глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил «Известиям», что выступает против голословных обвинений в адрес России в международном расследовании.

Вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года в Донбассе. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит из установки «Бук».

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ФОТО: Кабина Boeing MH17
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