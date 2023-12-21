Премьер Ирландии заявил, что подыграл Вовану и Лексусу
Ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что подыграл пранкерам Вовану и Лексусу в ходе недавнего разговора. Его слова приводит Sky News.
Он отметил, что во время разговора у него сразу возникли подозрения, и звонок может оказаться розыгрышем. Прежде чем положить трубку, он якобы аккуратные ответы на вопросы.
По его мнению, российские пранкеры использовали ИИ, чтобы создать изображение африканского чиновника, от имени которого они и разговаривали.
Ранее дизайнер Артемий Лебедев назвал Вована и Лексуса своими любимыми пранкерами. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru