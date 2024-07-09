Премьер Индии получит высшую госнаграду России

Премьер-министру Индии Нарендре Моди 9 июля вручат высшую государственную награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, опубликовавшая видео с подготовки церемонии награждения.

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Указ о награждении индийского политика президент РФ Владимир Путин подписал в апреле 2019 года. В документе говорится, что Моди был удостоен высокой награды «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства» между странами.

Премьер-министр Индии находится в России с двухдневным официальным визитом.

Ранее 8 июля Путин и Моди встретились в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарёво. Официальные российско-индийские переговоры прошли 9 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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