Премьер Индии получит высшую госнаграду России

Указ о награждении индийского политика президент РФ Владимир Путин подписал в апреле 2019 года. В документе говорится, что Моди был удостоен высокой награды «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства» между странами.

Премьер-министр Индии находится в России с двухдневным официальным визитом.

Ранее 8 июля Путин и Моди встретились в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарёво. Официальные российско-индийские переговоры прошли 9 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

