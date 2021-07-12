Грузинские депутаты подрались в парламенте

Оппозиция хотела провести переговоры на эту тему, однако ее представителей не пускали в зал. В итоги депутаты с журналистами прорвались туда силой, и началась драка.

5 июля в Грузии должен быть пройти «Марш достоинства» с участием ЛГБТ-сообщества. Однако противники секс-меньшинств устроили в городе беспорядки, в результате которых пострадали иностранные туристы и более 50 журналистов.