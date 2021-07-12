Грузинские депутаты подрались в парламенте
В парламенте Грузии в понедельник произошла драка между провластными депутатами и оппозицией, сообщает РИА Новости.
Стычка произошла после того, как в зал попытались войти журналисты и депутаты от оппозиции, требующие отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.из-за гибели журналиста Александра Лашкаравы.
Оппозиция хотела провести переговоры на эту тему, однако ее представителей не пускали в зал. В итоги депутаты с журналистами прорвались туда силой, и началась драка.
5 июля в Грузии должен быть пройти «Марш достоинства» с участием ЛГБТ-сообщества. Однако противники секс-меньшинств устроили в городе беспорядки, в результате которых пострадали иностранные туристы и более 50 журналистов.
Избитый противниками ЛГБТ оператор «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава несколько дней провел в больнице, потом был выписан, однако в воскресенье стало известно, что он скончался.
В центре Тбилиси в воскресенье прошла акция протеста с участием журналистов, оппозиционеров и их сторонников, требующих отставки премьера.
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