Представители Крыма не смогли выступить на совещании в ОБСЕ

По словам Чегринца, вместе с ним на совещании должна была выступить глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Крымчане должны были поучаствовать во встрече по человеческому измерению, организованную председательство Швеции, однако им не дали высказаться.

Чегринец заявил, что у представителей Крыма "забирали слово" и "прерывали выступление". Он добавил, что ранее участвовал более чем в десяти заседаниях ОБСЕ и ООН, но не сталкивался со столь "вопиющим русофобством". Представитель республики назвал Швецию "одной из самых русофобских стран" в мире.

Анастасия Гридчина рассказала, что впервые не смогла выступить в ОБСЕ после пятичасового ожидания. Он подчеркнула, что Швеции "чуждо понятие демократии".

