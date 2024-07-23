Председателю правления Toyota Motor запретили въезд в Россию в ответ на санкции

В ответ на введенные Токио санкции, Москва объявила о запрете на въезд в Россию для 13 граждан Японии, сообщили в МИД.

В их числе оказались основатель корпорации RAKUTE Микитани Хироси и председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио.

Импорт легковых автомобилей из Японии в РФ снизился на 20%

В санкционный список России вошел также президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, а также руководители ведущих японских компаний.

С марта 2022 года Япония наложила персональные санкции на 1070 россиян, включая 331 из Крыма и новых регионов. Помимо этого, под санкции попали 847 компаний и организаций, из которых 310 подверглись заморозке активов (включая 17 из Крыма и новых регионов) и 537 — запрету на экспорт.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЯпонияРоссияСанкции

Горячие новости

Все новости

партнеры