Правительство Украины отправили в отставку
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Это означает, что в отставку уйдет и все его правительство. За это решение проголосовали 353 депутата.
Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым главой правительства и.о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль родился во Львове в 1975 году. Окончил Львовский политехнический университет, с августа 2019-го по февраль 2020 года занимал пост председателя Ивано- Франковской областной государственной администрации.
В январе этого года Гончарук оказался в эпицентре скандала, когда в СМИ попала запись прослушки секретного совещания с его участием. На записи он критиковал Зеленского и называл себя профаном в экономике.
После разразившегося скандала Гончарук подал в отставку, однако Зеленский отклонил ее.
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