Правительство Украины отправили в отставку

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым главой правительства и.о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль родился во Львове в 1975 году. Окончил Львовский политехнический университет, с августа 2019-го по февраль 2020 года занимал пост председателя Ивано- Франковской областной государственной администрации.

В январе этого года Гончарук оказался в эпицентре скандала, когда в СМИ попала запись прослушки секретного совещания с его участием. На записи он критиковал Зеленского и называл себя профаном в экономике.

После разразившегося скандала Гончарук подал в отставку, однако Зеленский отклонил ее.

