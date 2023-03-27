Правительство Шотландии возглавит Хамза Юсаф
Национальный секретарь Шотландской национальной партии (SNP) Лорна Финн заявила, что новым лидером политической организации был избран министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсаф, сообщает ТАСС.
По итогам выборов политик, кандидатуру которого поддержали 52,1% принявших участие в голосование членов партии, также возглавит региональное правительство.
Отмечается, что выходец из пакистанской семьи Хамза Юсаф стал первым мусульманином, возглавившим правительство Шотландии.
Ранее первым министром и лидером Шотландской национальной партии была Никола Стерджен, которая в феврале 2023 года объявила об уходе в отставку, пишут «Известия».
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