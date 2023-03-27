Правительство Шотландии возглавит Хамза Юсаф

Национальный секретарь Шотландской национальной партии (SNP) Лорна Финн заявила, что новым лидером политической организации был избран министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсаф, сообщает ТАСС.

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По итогам выборов политик, кандидатуру которого поддержали 52,1% принявших участие в голосование членов партии, также возглавит региональное правительство.

Отмечается, что выходец из пакистанской семьи Хамза Юсаф стал первым мусульманином, возглавившим правительство Шотландии.

Ранее первым министром и лидером Шотландской национальной партии была Никола Стерджен, которая в феврале 2023 года объявила об уходе в отставку, пишут «Известия».

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ФОТО: youtube.com / STV News
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