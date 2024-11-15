Правительство России одобрило поправки по налогообложению криптовалюты

В сообщении ведомства поясняется, что доходы, полученные от майнинга, будут учитываться по рыночной стоимости цифровой валюты на момент ее получения, с возможностью уменьшения доходов на понесенные расходы.

Операторы майнинговой инфраструктуры теперь обязаны предоставлять сведения о лицах, использующих их инфраструктуру для майнинга, передает «Радиоточка НСН».