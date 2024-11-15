Правительство России одобрило поправки по налогообложению криптовалюты
Правительство России одобрило поправки в законопроект, регулирующий налогообложение криптовалюты. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Криптовалюта будет признаваться имуществом для целей налогообложения, а операции с ней не будут облагаться НДС. Также введена максимальная ставка НДФЛ на доходы от криптовалюты — 15%.
В сообщении ведомства поясняется, что доходы, полученные от майнинга, будут учитываться по рыночной стоимости цифровой валюты на момент ее получения, с возможностью уменьшения доходов на понесенные расходы.
Операторы майнинговой инфраструктуры теперь обязаны предоставлять сведения о лицах, использующих их инфраструктуру для майнинга, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru