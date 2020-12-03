Правительство поручило совету директоров «Роснано» проголосовать за нового главу
Кабмин утвердил директиву для совета директоров госкомпании «Роснано» голосовать за нового председателя правления, им должен стать председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Отмечается, что Куликов будет находиться на посту председателя госкомпании в течении пяти лет. Директива также предписывает членам совета директоров голосовать за досрочное прекращение полномочий Анатолия Чубайса на этом посту.
Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
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