Появились кадры с Путиным в спортивном костюме
В интернете появились ранее неизвестные видеокадры с российским президентом Владимиром Путиным, их опубликовало издание Yle.
Они были сделаны Финляндии в начале 90-х годов. На кадрах действующий лидер России одет в белую майку и голубые спортивные штаны Adidas. Он играет в настольный теннис в команде со своим экс-начальником и бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, который снимает с себя футболку и продолжает играть с голым торсом. В это время Путин надевает на себя спортивную куртку. Мужчины на видео смеются и шутят.
По данным издания, видео было сделано на острове Торсе на вилле компании Thomesto Group, которая в то время вела бизнес в России. Yle не называет источник, который передал ей видео. Отмечается, что кадры подлинные.
Ранее Путин поделился воспоминаниями об Анатолии Собчаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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