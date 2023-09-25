Появились кадры с Путиным в спортивном костюме

Они были сделаны Финляндии в начале 90-х годов. На кадрах действующий лидер России одет в белую майку и голубые спортивные штаны Adidas. Он играет в настольный теннис в команде со своим экс-начальником и бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, который снимает с себя футболку и продолжает играть с голым торсом. В это время Путин надевает на себя спортивную куртку. Мужчины на видео смеются и шутят.

По данным издания, видео было сделано на острове Торсе на вилле компании Thomesto Group, которая в то время вела бизнес в России. Yle не называет источник, который передал ей видео. Отмечается, что кадры подлинные.

Ранее Путин поделился воспоминаниями об Анатолии Собчаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

