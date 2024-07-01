«Повод для беспокойства»: В Кремле оценили стягивание ВСУ к белорусской границе
Белоруссия - это союзное государство, у Минска и Москвы есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в связи с этим вопрос концентрации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) на украинско-белорусской границе Россия считает и своей проблемой.
«Конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнёры», - заключил официальный представитель Кремля.
Он также добавил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить этот вопрос на полях саммита ШОС.
Ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии заявил об увеличении группировки украинских вооруженных формирований на одном из участков границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru