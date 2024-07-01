«Повод для беспокойства»: В Кремле оценили стягивание ВСУ к белорусской границе

По его словам, в связи с этим вопрос концентрации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) на украинско-белорусской границе Россия считает и своей проблемой.

«Конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнёры», - заключил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить этот вопрос на полях саммита ШОС.

Ранее Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии заявил об увеличении группировки украинских вооруженных формирований на одном из участков границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

