Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил киевским властям открыть консульство в республике.

«Может грозить пальцем»: В Совфеде высмеяли претензии Украины к Никарагуа

По его мнению, это следует сделать из-за большой активности общения граждан Украины с российским Крымом, так как ежегодно полуостров посещает более миллиона украинских туристов. Кроме того, многие приезжают в регион к родственникам, добавил он.

Вместе с тем Мурадов рассказал, что нынешние власти Украины не готовы открыть консульство, так как для этого «надо придти в себя, расстаться с бандеровским нацизмом и отказаться от территориальных притязаний».

Напомним, что первым представительством иностранного государства в Крыму стало посольство Никарагуа. Оно официально открылось в ноябре.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:УкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры