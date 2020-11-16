Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове

По его мнению, это следует сделать из-за большой активности общения граждан Украины с российским Крымом, так как ежегодно полуостров посещает более миллиона украинских туристов. Кроме того, многие приезжают в регион к родственникам, добавил он.



Вместе с тем Мурадов рассказал, что нынешние власти Украины не готовы открыть консульство, так как для этого «надо придти в себя, расстаться с бандеровским нацизмом и отказаться от территориальных притязаний».



Напомним, что первым представительством иностранного государства в Крыму стало посольство Никарагуа. Оно официально открылось в ноябре.

