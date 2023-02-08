Посольство в Лондоне: РФ найдет ответ на недружественные шаги Британии
Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии, в том числе в случае поставки Киеву истребителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства РФ в Лондоне.
Отмечается, что западные военные самолеты, если когда-нибудь будут поставлены на Украину, также начнут применяться в авианалетах по жилым кварталам городов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее he Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве консерваторов сообщил, что Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине. По информации источника, окончательное решение о поставках боевых самолетов еще не принято, отмечает НСН.
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