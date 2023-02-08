Посольство в Лондоне: РФ найдет ответ на недружественные шаги Британии

Отмечается, что западные военные самолеты, если когда-нибудь будут поставлены на Украину, также начнут применяться в авианалетах по жилым кварталам городов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее he Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве консерваторов сообщил, что Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине. По информации источника, окончательное решение о поставках боевых самолетов еще не принято, отмечает НСН.

