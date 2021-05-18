Посольство России в Северной Македонии подтвердило высылку российского дипломата
Российские власти рассматривают возможность ответных мер на высылку российского дипломата из Северной Македонии, сообщает «Интерфакс».
В посольстве России в Скопье подтвердили, что действительно было принято решение объявить российского дипломата персоной нон грата - в МИД республики был вызван посол РФ Сергей Баздникин, которому вручили ноту, однако причины высылки не рассказали.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о решении властей Северной Македонии выслать из страны российского дипломата, которому предписано покинуть страну в течение семи дней.
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