Посол Украины: Берлин часто игнорирует интересы Киева

Дипломат отметил, что Германия является великой культурной нацией, и в Киеве считают, что Берлин может позволить себе игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других стран и часто это делает.

«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: "Поддержите, пожалуйста, есть такое дело". И очень часто ответ, который ты слышишь: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять"», — рассказал Мельник.

По словам дипломата, из-за этого украинская сторона вынуждена поднимать ряд вопросов публично, пишет РИА ФАН. Однако, если в дальнейшем эти проблемы выносят на обсуждение эксперты и представители немецких СМИ, «нужно давать аргументы и это делать публично». Мельник считает, что Берлин не привык к такому подходу: ФРГ живет «по старым меркам», а важные решения принимают непублично и «в узком кругу».

