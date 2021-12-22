Посол Украины: Берлин часто игнорирует интересы Киева
Представители ФРГ в кулуарных беседах нередко игнорируют интересы Украины, из-за чего Киеву приходится поднимать «отдельные» вопросы публично. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью центру Ukrainian Prism.
Дипломат отметил, что Германия является великой культурной нацией, и в Киеве считают, что Берлин может позволить себе игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других стран и часто это делает.
«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: "Поддержите, пожалуйста, есть такое дело". И очень часто ответ, который ты слышишь: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять"», — рассказал Мельник.
По словам дипломата, из-за этого украинская сторона вынуждена поднимать ряд вопросов публично, пишет РИА ФАН. Однако, если в дальнейшем эти проблемы выносят на обсуждение эксперты и представители немецких СМИ, «нужно давать аргументы и это делать публично». Мельник считает, что Берлин не привык к такому подходу: ФРГ живет «по старым меркам», а важные решения принимают непублично и «в узком кругу».
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