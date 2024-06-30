Посол: ЦАР заинтересована в начале диалога с РФ в топливной сфере

ЦАР заинтересована в начале диалога с Россией в вопросах топливной сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в этом государстве Александра Бикантова.

До этого стало известно о начале переговоров между Россией и ЦАР на тему поставки 30 тысяч тонн российского горючего топлива.