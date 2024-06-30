Посол: ЦАР заинтересована в начале диалога с РФ в топливной сфере

ЦАР заинтересована в начале диалога с Россией в вопросах топливной сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в этом государстве Александра Бикантова.

До этого стало известно о начале переговоров между Россией и ЦАР на тему поставки 30 тысяч тонн российского горючего топлива.

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В связи с этим Бикантов напомнил, что Центральноафриканская делегация во главе с премьер-министром страны Феликсом Молуа уже обсуждала широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях с РФ на полях ПМЭФ-2024. При этом дипломат подчеркнул, что пока государства не заключили между собой никаких контрактов.

Ранее Бикантов сообщил, что создание базы ВС РФ в ЦАР остается в повестке переговоров, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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