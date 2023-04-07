Посол США заявила о нежелании открывать «второй фронт» против РФ в Грузии
У Соединенных Штатов нет планов втянуть Грузию в конфликт с Россией на стороне Украины. Об этом заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.
Планы по открытию «второго фронта» против РФ дипломат назвала «стопроцентной ложью». По ее словам, США стараются помочь республике в защите границ и тесно работают с военным ведомством страны.
Разговоры о вступлении Тбилиси в конфликт на стороне Киева Дегнан сравнила с теориями заговора.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад принуждает Грузию открыть «второй фронт» в противостоянии с Россией.
В Тбилиси не пойдут на эскалацию отношений с Москвой. Такое мнение в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru