Посол США заявила о нежелании открывать «второй фронт» против РФ в Грузии

У Соединенных Штатов нет планов втянуть Грузию в конфликт с Россией на стороне Украины. Об этом заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Грузия увидела от США попытку вмешательства во внутренние дела страны

Планы по открытию «второго фронта» против РФ дипломат назвала «стопроцентной ложью». По ее словам, США стараются помочь республике в защите границ и тесно работают с военным ведомством страны.

Разговоры о вступлении Тбилиси в конфликт на стороне Киева Дегнан сравнила с теориями заговора.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад принуждает Грузию открыть «второй фронт» в противостоянии с Россией.

В Тбилиси не пойдут на эскалацию отношений с Москвой. Такое мнение в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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