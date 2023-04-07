Посол США заявила о нежелании открывать «второй фронт» против РФ в Грузии

Планы по открытию «второго фронта» против РФ дипломат назвала «стопроцентной ложью». По ее словам, США стараются помочь республике в защите границ и тесно работают с военным ведомством страны.

Разговоры о вступлении Тбилиси в конфликт на стороне Киева Дегнан сравнила с теориями заговора.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад принуждает Грузию открыть «второй фронт» в противостоянии с Россией.

В Тбилиси не пойдут на эскалацию отношений с Москвой. Такое мнение в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.

