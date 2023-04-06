Грузия увидела от США попытку вмешательства во внутренние дела страны

Безосновательные санкции Вашингтона против грузинских судей не пойдут на пользу дружеским отношениям между Грузией и США, заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили.

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Он назвал непонятным и неприемлемым решение Госдепа ввести санкции без предъявления доказательств.

«Надеемся, что государственный департамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение. В противном случае со стороны грузинского государства и народа это будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность», - заявил грузинский политик.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Тбилиси подталкивают на открытие второго фронта против России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
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