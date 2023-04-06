Грузия увидела от США попытку вмешательства во внутренние дела страны
6 апреля 202314:09
Безосновательные санкции Вашингтона против грузинских судей не пойдут на пользу дружеским отношениям между Грузией и США, заявил глава МИД республики Илья Дарчиашвили.
Он назвал непонятным и неприемлемым решение Госдепа ввести санкции без предъявления доказательств.
«Надеемся, что государственный департамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение. В противном случае со стороны грузинского государства и народа это будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность», - заявил грузинский политик.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Тбилиси подталкивают на открытие второго фронта против России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru