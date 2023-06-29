Посол США призвал Сербию забыть о прошлом

Посол США обратился к президенту Сербии Александру Вучичу. Дипломат считает, что Вашингтон и Белград «похожи на двух друзей, которые в какой-то момент разошлись».

Хилл отметил важность отношений США и Сербии для всего региона. Он призвал президента страны забыть о прошлом и двигаться вперед ради будущих поколений.

«Когда мы построим их так, чтобы они были крепкими, это поможет странам забыть прошлое и двигаться вперед, все ради поколений наших детей и тех, кто придет после», - сказал посол в ходе выступления в американском диппредставительстве по случаю празднования Дня независимости США.

Вучич ранее призвал Запад отозвать албанских мэров и вывести спецподразделения албанской полиции из северных районов Косова, передает «Радиоточка НСН».

