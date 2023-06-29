Посол США призвал Сербию забыть о прошлом
Американский посол в Белграде Кристофер Хилл считает, что Сербии пора забыть о прошлом и двигаться вперед, сообщает ТАСС.
Посол США обратился к президенту Сербии Александру Вучичу. Дипломат считает, что Вашингтон и Белград «похожи на двух друзей, которые в какой-то момент разошлись».
Хилл отметил важность отношений США и Сербии для всего региона. Он призвал президента страны забыть о прошлом и двигаться вперед ради будущих поколений.
«Когда мы построим их так, чтобы они были крепкими, это поможет странам забыть прошлое и двигаться вперед, все ради поколений наших детей и тех, кто придет после», - сказал посол в ходе выступления в американском диппредставительстве по случаю празднования Дня независимости США.
Вучич ранее призвал Запад отозвать албанских мэров и вывести спецподразделения албанской полиции из северных районов Косова, передает «Радиоточка НСН».
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