США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края
Вашингтон потребовал от Приштины удалить подразделения косовской полиции из зданий администраций на севере края. Информацию об этом распространил посол США в частично признанной республике Джеффри Ховеньер.
Он охарактеризовал как провокацию нахождение представителей косовских силовых структур в захваченных ими зданиях, передает RT. Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил миротворческую миссию KFOR под эгидой НАТО в том, что она не защитила косовских сербов.
Новая волна напряженности в Косове и Метохии вызвана попытками Приштины силой назначить на должности новых мэров четырех муниципалитетов с преимущественно сербским населением. По данным Белграда, при столкновениях с полицией Косова и представителями НАТО пострадали более 50 сербов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из лидеров мирового тенниса, серб Новак Джокович после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции продемонстрировал публично своё отношение к событиям в Косове. Он написал на стекле перед камерой лозунг: «Косово — сердце Сербии! Прекратите насилие».
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