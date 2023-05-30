США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края

Вашингтон потребовал от Приштины удалить подразделения косовской полиции из зданий администраций на севере края. Информацию об этом распространил посол США в частично признанной республике Джеффри Ховеньер.

Он охарактеризовал как провокацию нахождение представителей косовских силовых структур в захваченных ими зданиях, передает RT. Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил миротворческую миссию KFOR под эгидой НАТО в том, что она не защитила косовских сербов.

«Этническая чистка»: Сербский политолог про обострение в Косово

Новая волна напряженности в Косове и Метохии вызвана попытками Приштины силой назначить на должности новых мэров четырех муниципалитетов с преимущественно сербским населением. По данным Белграда, при столкновениях с полицией Косова и представителями НАТО пострадали более 50 сербов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из лидеров мирового тенниса, серб Новак Джокович после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции продемонстрировал публично своё отношение к событиям в Косове. Он написал на стекле перед камерой лозунг: «Косово — сердце Сербии! Прекратите насилие».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАСербияКосово

Горячие новости

Все новости

партнеры