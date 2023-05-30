США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края

Вашингтон потребовал от Приштины удалить подразделения косовской полиции из зданий администраций на севере края. Информацию об этом распространил посол США в частично признанной республике Джеффри Ховеньер.

Он охарактеризовал как провокацию нахождение представителей косовских силовых структур в захваченных ими зданиях, передает RT. Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил миротворческую миссию KFOR под эгидой НАТО в том, что она не защитила косовских сербов.