Посол РФ заявил о противоречиях в позиции США по лабораториям на Украине

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты и Украина работали над рядом исследований в сфере «предотвращения пандемии», биологическое оружие в таких лабораториях не разрабатывали. Вашингтон подчеркивает, что эта деятельность была прекращена до начала спецоперации, отмечает телеканал «360».

«Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты?» — задался вопросом Антонов, подчеркнув, что США «было и есть, что скрывать».

Посол отметил, что в распоряжении Минобороны РФ имеются материалы, доказывающие нацеленность США на создание компонентов биооружия, пишет «Свободная пресса». По словам Антонова, сейчас Вашингтон переносит незавершенные на Украине исследования в европейские и азиатские страны, перекладывая функции заказчика изысканий на гражданские структуры. Дипломат считает, что так Соединенные Штаты пытаются вывести Пентагон из-под удара.

«Как бы ни старался изворачиваться Вашингтон, рано или поздно придется ответить на поднятые Российской Федерацией вопросы. Важно помнить: ложь имеет срок годности», — заключил посол.

