Посол РФ вызван в МИД Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков вызван сегодня в министерство иностранных дел Франции. Как передает телеканал BFMTV, главу дипмиссии уведомят о выдворении из Пятой республики группы российских ей дипломатов.

В общей сложности персоной нон-грата должны объявить в рамках общеевропейского демарша из-за событий в украинском городе Буча, где по данным Киева и западных СМИ от рук российских военных погибли более сотни человек. В Минобороны РФ настаивают, что это ложная информация.

Об аналогичном решении накануне объявила и Германия. По информации Spiegel, речь идет о высылке 40 российских дипломатов. Причём, по данным СМИ ФРГ, изначально речь шла даже о высылке 100 дипломатических сотрудников, но затем это число было сокращено по непонятным причинам.

Литва и Латвия одновременно отзывают своих послов из Москвы и высылают российских диппредставителей из своих стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещал, что Москва даст «достойный ответ» на такой демарш.

