Посол РФ: США теряют свое влияние в мире

США теряют свое влияние в мире и данная тенденция будет развиваться. Такое мнение высказал в эфире Первого канал посол России в США Анатолий Антонов.

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Посол также назвал текущие отношения РФ и США плачевными. По его словам, Вашингтон заморозил все области взаимодействия с РФ.

Антонов заявил, что РФ в США «приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШААнатолий Антонов
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