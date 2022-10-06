Посол РФ: США теряют свое влияние в мире
5 октября 202223:40
США теряют свое влияние в мире и данная тенденция будет развиваться. Такое мнение высказал в эфире Первого канал посол России в США Анатолий Антонов.
Посол также назвал текущие отношения РФ и США плачевными. По его словам, Вашингтон заморозил все области взаимодействия с РФ.
Антонов заявил, что РФ в США «приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать.
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5 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru