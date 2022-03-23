Посол Антонов предостерег Запад от поставок оружия Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег американские власти и их союзников от поставок Киеву оружия и отправки на Украину иностранных наемников, следует из сообщения в Telegram-канале дипмиссии.

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Дипломат назвал это «безответственно и крайне опасно». «Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности», — говорится в заявлении посольства.

Как отметил Антонов, из-за того, что лицензии зачастую одобряются в «упрощенном» режиме, «значительная часть оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США следует отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением. По словам замглавы МИД, российско-американские отношения находятся на грани разрыва, и их дальнейшие перспективы зависят от линии поведения Вашингтона.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ХиморужиеУкраинаРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов
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