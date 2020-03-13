Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Накануне представитель министерства иностранных день Китая Чжао Лицзянь выразил мнение, что военные США могли завести коронавирус в город Ухань.

В Госдепе, в свою очередь, назвали это заявление «наглой кампанией по дезинформации» по коронавирусу.

Отметим, что заявление Лицзяня стало ответом на слова главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, который сообщил, что в Соединенных штатах был ряд случаев, когда люди якобы умирали от гриппа, но анализы показывали у них наличие коронавируса в организме после смерти.

