Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Госдеп вызвал посла Китая в Вашингтоне после заявления представителя МИД КНР о том, что коронавирус мог попасть в страну из США. Об этом сообщает РИА Новости.

В Китае улучшилась ситуация по коронавирусу

Накануне представитель министерства иностранных день Китая Чжао Лицзянь выразил мнение, что военные США могли завести коронавирус в город Ухань.

В Госдепе, в свою очередь, назвали это заявление «наглой кампанией по дезинформации» по коронавирусу.

Отметим, что заявление Лицзяня стало ответом на слова главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, который сообщил, что в Соединенных штатах был ряд случаев, когда люди якобы умирали от гриппа, но анализы показывали у них наличие коронавируса в организме после смерти.

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