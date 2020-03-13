Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Госдеп вызвал посла Китая в Вашингтоне после заявления представителя МИД КНР о том, что коронавирус мог попасть в страну из США. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне представитель министерства иностранных день Китая Чжао Лицзянь выразил мнение, что военные США могли завести коронавирус в город Ухань.
В Госдепе, в свою очередь, назвали это заявление «наглой кампанией по дезинформации» по коронавирусу.
Отметим, что заявление Лицзяня стало ответом на слова главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, который сообщил, что в Соединенных штатах был ряд случаев, когда люди якобы умирали от гриппа, но анализы показывали у них наличие коронавируса в организме после смерти.
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