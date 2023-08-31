«Агент 006 бесславно покинул поле боя»: Захарова высмеяла отставку Уоллеса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Министр обороны Британии официально подал в отставку

Ранее стало известно, что глава Минобороны королевства покинул свой пост после четырех лет работы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки ... снарядов с обедненным ураном», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что «агент 006 бесславно покинул поле боя».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ОтставкаМинобороныВеликобританияМИД РФМария Захарова

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