Помощница главы МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

21 февраля 202010:23

Президент России Владимир Путин присвоил 42-летнему помощнику главы МВД РФ, официальному представителю ведомства Ирине Волк звание генерал-майора полиции. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Ura.ru.

Генеральские звания присвоены также пятерым заместителям директора ФССП, отмечает RT.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости зачистки от криминальных схем стратегических отраслей экономики. С таким призывом он обратился в ходе заседания к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
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