Поляки смогут жить и работать на Украине в течение 18 месяцев

Граждане Польши смогут легально жить и работать на территории Украины в течение 18 месяцев. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Соответствующий закон был принят в стране. По закону поляки будут иметь правовые и социальные гарантии при нахождении на территории Украины.

В число гарантий и прав вошли, в частности, обучение в учебных заведениях, медобслуживание, соцвыплаты для определенных категорий граждан.

Ранее стало известно, что в странах ЕС остаются порядка 3,7 млн украинских беженцев, большинство из которых в Польши и Чехии.

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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:УкраинаПольша
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