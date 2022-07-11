Поляки смогут жить и работать на Украине в течение 18 месяцев

Граждане Польши смогут легально жить и работать на территории Украины в течение 18 месяцев. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.



Соответствующий закон был принят в стране. По закону поляки будут иметь правовые и социальные гарантии при нахождении на территории Украины.

В число гарантий и прав вошли, в частности, обучение в учебных заведениях, медобслуживание, соцвыплаты для определенных категорий граждан.

Ранее стало известно, что в странах ЕС остаются порядка 3,7 млн украинских беженцев, большинство из которых в Польши и Чехии.