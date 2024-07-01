Польша ввела ограничения на проезд границы для ряда дальнобойщиков Украины

«С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной … приостановлен пропуск … в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих … разрешения», — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что речь идет о разрешении, которое позволяет перевозчику некоторое время осуществлять свою деятельность на территории стран-участниц Европейской конференции министров транспорта.

О причинах такого решения не сообщается. При этом пункты пропуска на других участках украинской границы работают в стандартном режиме.

Ранее стало известно, что Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности в течение следующих нескольких дней, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



