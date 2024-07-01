Польша ввела ограничения на проезд границы для ряда дальнобойщиков Украины
Власти Польши ввели ограничения на проезд границы для украинских дальнобойщиков, у которых нет разрешения на международные грузовые перевозки. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.
«С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной … приостановлен пропуск … в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих … разрешения», — уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что речь идет о разрешении, которое позволяет перевозчику некоторое время осуществлять свою деятельность на территории стран-участниц Европейской конференции министров транспорта.
О причинах такого решения не сообщается. При этом пункты пропуска на других участках украинской границы работают в стандартном режиме.
Ранее стало известно, что Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности в течение следующих нескольких дней, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru