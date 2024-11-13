Польша не согласилась отправить Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО

Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло заключено в 21 регионе СМИ: Трамп скоро назначит спецпосланника по урегулированию на Украине Список рекомендованных для госслужащих авто расширили за счет Lada Aura и Xcite X-Cross 8 В Госдуме предложили добавить в приложения такси кнопку SOS Рублев проиграл второй матч на итоговом турнире ATP