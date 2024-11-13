Польша не согласилась отправить Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО
Польский лидер Анджей Дуда заявил в эфире Radio Zeit, что Варшава не передаст Украине истребители МиГ-29 по договоренностям июля 2024 года, пока Североатлантический альянс не предоставит гарантии защиты воздушного пространства Польши и не обеспечит страну самолетами.
Дуда подчеркнул, что предназначенные для Украины истребители нужны Польше для обеспечения собственной безопасности.
Глава Польши добавил, что Варшава передала Киеву «все, что могла», и отметил, что по-прежнему считает украинского коллегу Владимира Зеленского своим другом.
Ранее стало известно, что администрация американского лидера Джо Байдена намерена отправить Киеву около 500 ракет для ПВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru