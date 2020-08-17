Полковник КГБ в отставке: обнаружение жучка в машине дипломата РФ заурядно

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов назвал абсолютно заурядной историю с обнаружением жучка в машине помощника российского военного атташе в Нидерландах.

Российский МИД вызвал временную поверенную в делах Нидерландов по безопасности посольства РФ в Гааге Доминик Баккер-Кюллер и передал через неё решительный протест из-за факта слежки за представителем России, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли «жучок»

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН назвал заурядной историю с обнаружением жучка в машине помощника российского военного атташе в Нидерландах.

«Это заурядный случай», - сказал Любимов и пояснил, что Нидерланды – член НАТО, в ней могут быть объекты, интересные российской разведке.

«Ну и что, что следили? Это обычная история – следят и следят. Я еще не слышал, чтобы кто-то из дипломатов высказывал протесты по этому поводу», - сказал Любимов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФНидерландыРоссия
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