В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли «жучок»

Как выяснилось, ранее в служебном автомобиле помощника военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру для слежения.

Москва потребовала от голландских коллег предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. Российская сторона считает попытку слежки нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях и считает, что такие действия осложняют «и без того непростые» отношения между двумя странами.

