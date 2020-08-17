В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли «жучок»

Российский МИД вызвал временную поверенную в делах Нидерландов по безопасности посольства РФ в Гааге Доминик Баккер-Кюллер и передал через неё решительный протест из-за факта слежки за представителем России. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

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Как выяснилось, ранее в служебном автомобиле помощника военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру для слежения.

Москва потребовала от голландских коллег предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. Российская сторона считает попытку слежки нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях и считает, что такие действия осложняют «и без того непростые» отношения между двумя странами.

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ФОТО: flickr/Bert Kaufmann
ТЕГИ:МИД РоссииНидерланды
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