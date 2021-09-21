Политолог Рар предостерег Германию от «безумного шага» по «Северному потоку-2»

Попытки нового правительства Германии остановить запуск газопровода «Северный поток-2» станут «безумным шагом», который навредит стране. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с радио Sputnik.

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Эксперт напомнил, что строительство трубопровода уже завершено, после выборов в Бундестаг власти смогут лишь попытаться остановить его работу, отмечает Ura.ru. Если выступающая против «Северного потока-2» партия «Зеленых» придет к власти и примет решение прекратить работу газопровода, Берлину «придется судиться, платить громадные компенсации» России и участвовавшим в строительстве компаниям.

«Такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — подчеркнул Рар.

Политолог добавил, что поставки газа из РФ выгодны Берлину, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр РарГазГерманияСеверный Поток-2
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