Политолог Рар предостерег Германию от «безумного шага» по «Северному потоку-2»

Эксперт напомнил, что строительство трубопровода уже завершено, после выборов в Бундестаг власти смогут лишь попытаться остановить его работу, отмечает Ura.ru. Если выступающая против «Северного потока-2» партия «Зеленых» придет к власти и примет решение прекратить работу газопровода, Берлину «придется судиться, платить громадные компенсации» России и участвовавшим в строительстве компаниям.

«Такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — подчеркнул Рар.

Политолог добавил, что поставки газа из РФ выгодны Берлину, пишет Газета.ру.

