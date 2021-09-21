Эксперт предрек «ценовое цунами» в Европе из-за «Северного потока-2»

Европу может ожидать «цунами» цен на газ из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

Как отметил специалист в интервью газете DenníkN, повышение цен может произойти из-за «спекуляций» вокруг проекта.

«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», — подчеркнул Гирман.

Эксперт обвинил в высоких ценах на газ для европейских потребителей Германию и Австрию, которые оказывают наибольшую поддержку «Северному потоку-2», пишет «Свободная пресса». Гирман добавил, что за газопровод «очень дорого заплатят» все, кто использует газ в Европе, и ситуация будет лишь ухудшаться, отмечает Ura.ru.

