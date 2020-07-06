«Нормально хайпанул»: Политолог оценил потенциал партии племянника Путина

«Двоюродный племянник президента может возглавлять любую партию и создавать любой бизнес, но какое это имеет отношение к теме преемников и преемничества? Владимир Владимирович Путин вообще знает об этом? Я думаю, что родственники руководителя страны могут заниматься бизнесом и общественно политической деятельностью, и это нормально.

Так происходит в любой стране мира, но у наших граждан отношение к этому не самое положительное, потому что сразу подозревают протекцию. Но человек, конечно, нормально хайпанул и я уверен, что найдутся регионы и их руководители, которые помогут Роману Путину создать историю успеха партии на региональных выборах. Однако на федеральных выборах, этой партии, я думаю, не светит ровным счётом ничего», - уверен Константин Калачёв.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с НСН назвал племянника Путина его возможным преемником и рассказал, что ждёт его партию.

«Вряд ли сегодня имени достаточно, чтобы партия только вышла и сразу заняла второе место или даже первой, заменив "Единую Россию". Он возможный преемник, но будет ли он преемником и будет ли его Владимир Путин в этом ключе рассматривать - это ещё надо посмотреть», - сказал политолог.

