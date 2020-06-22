Политолог: Брань Габунии в адрес Путина порочит Грузию

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН выразил мнение, что такое поведение грузинского журналист бьет по престижу страны.

«Я точно знаю, кто за этим стоит. Это лексика Саакашвили. Это его рупор. Они имеют колоссальные деньги за это. Их годовые доходы - это публиковалось не раз - многократно превосходят доходы членов парламента. Габунию не интересует Путин. Никаких эмоций там нет, никаких принципов. Он хладнокровно зачитал то, за что ему платят большие деньги. Конечно, это бьет по престижу страны, хоть это и частная компания. Им плевать на кодекс журналистской этики, это их не интересует. Им важно выполнить тот приказ, за который они получают свои гонорары», - отметил политолог.

Он считает, что Габуния и его единомышленники провоцируют правительство «Грузинской мечты».

«Они нарываются. Хотят посмотреть, как будет реагировать правительство. Если отреагирует, его обвинят в предательстве национальных интересов, в что притесняют журналистов, которые критикуют оккупацию. На это рассчитано. А правительство слабое, растеряло доверие народа. Не хватает воли, чтобы навести в стране порядок в рамках закона», - заключил Мамрадзе.

Напомним, ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина, подозреваемого в подготовке убийства Габунии. Гендиректор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что задержанный планировал ликвидировать Габунию по поручению российских властей.

