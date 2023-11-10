Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в США 15 ноября
Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут переговоры на следующей неделе. Они встретятся 15 ноября в рамках форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который откроется в этот день в Сан-Франциско.
Предстоящие переговоры анонсировал Белый дом. Как говорится в заявлении, лидеры обсудят двусторонние отношения, а также ключевые региональные и глобальные вопросы. Среди важных тем встречи – контроль за конкуренцией между Пекином и Вашингтоном, а также взаимодействие в сферах, где их интересы совпадают.
Лидер Китая последний раз посещал США в 2017 году. Предыдущая встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла в ноябре 2022 года на Бали во время саммита «Большой двадцатки». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российскую делегацию на форуме АТЭС в Сан-Франциско возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польская оппозиция договорилась о выдвижении Туска на пост премьер-министра
- Сразу семеро теннисистов из Бельгии дисквалифицированы за договорные матчи
- СМИ: Чехия передала Украине военную помощь на 250 млн евро
- Израиль анонсировал демилитаризацию сектора Газа после ликвидации ХАМАС
- Мурашко заявил о рекордно низкой младенческой смертности в России
- В музее Пушкина в Подмосковье представили археологические находки XV-XX веков
- Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в США 15 ноября
- Украинские силовики нашли цех по пошиву курток для сборной России в Закарпатье
- В Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие 73 страны
- Бывшая ассистентка отсудила у Роберта Де Ниро 1,2 млн долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru