Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в США 15 ноября

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут переговоры на следующей неделе. Они встретятся 15 ноября в рамках форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который откроется в этот день в Сан-Франциско.

Предстоящие переговоры анонсировал Белый дом. Как говорится в заявлении, лидеры обсудят двусторонние отношения, а также ключевые региональные и глобальные вопросы. Среди важных тем встречи – контроль за конкуренцией между Пекином и Вашингтоном, а также взаимодействие в сферах, где их интересы совпадают.

Лидер Китая последний раз посещал США в 2017 году. Предыдущая встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла в ноябре 2022 года на Бали во время саммита «Большой двадцатки». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российскую делегацию на форуме АТЭС в Сан-Франциско возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

