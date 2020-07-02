Подарок или подлиза: Отношениям Саакашвили и Зеленского дали оценку

«У Саакашвили нет поддержки широкого круга. У него есть только свои фанатики и приверженцы, но это очень небольшой круг людей. А он хочет стать премьер-министром, поэтому он сейчас облизывает Зеленского со всех сторон так же как он это делал с Порошенко. И Порошенко у него был герой, и Трамп, и Ющенко, а сейчас ситуация стала ещё хуже, поскольку он стал изгоем везде. Ему сейчас надо отрабатывать деньги, я думаю он очень много должен. Естественно, он должен облизывать Зеленского, и он это будет делать, пока не получит желаемый пост. Вот как только он увидит, что у него никаких шансов нет, тогда мы и увидим истинного Саакашвили, когда он начнёт поливать Зеленского грязью, как он это сделал со всеми, с кем он работал. Это человек, который болен комплексами, власти, мщения и нарциссизма», - сказал Олег Соскин.

В свою очередь, украинский журналист Дмитрий Гордон высказал прямо противоположное мнение – по его словам, Саакашвили обладает народной поддержкой, а для Зеленского и вовсе является подарком.

«К Саакашвили у нас относятся с большим воодушевлением, потому что это человек, который провёл реальные реформы в Грузии и показал результаты. И Украина ждёт, что он покажет результат и здесь. Относительно его отношений с президентом, то я считаю, что они сложатся, потому что у президента есть политическая воля сделать красивую страну. И Саакашвили - это подарок Владимиру Зеленскому, потому что человек, который провёл реформы и знает, как это делать. Я думаю, что они уживутся, у них очень хорошие личные отношения», - сообщил Дмитрий Гордон.

