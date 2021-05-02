Почти 530 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России по упрощенному порядку
Российское гражданство получили в упрощенном порядке в течение двух последних лет почти 530 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-центр МВД России.
«С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года <...> гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», - пояснили в пресс-центре.
Из числа подавших заявление на получение российского гражданства, по данным МВД, получили отказ почти 2 тыс. жителей ДНР и ЛНР. В их числе те, кто был депортирован из России, а также имеют ограничение на въезд в РФ из-за реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания на территории страны. Таких 40%, сообщили в ведомстве. Еще треть претендентов на российское гражданство имеют неснятую или непогашенную судимость. Также в числе соискателей оказались люди, которые выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности. Им также отказали в предоставлении российского гражданства.
Отмечается, что прием заявлений жителей ДНР и ЛНР на получение гражданства РФ продолжается.
Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о получении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. Также упрощенный порядок распространяется на украинцев, проживавших не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (то есть, в Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом».
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