Почти 530 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России по упрощенному порядку

«С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года <...> гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», - пояснили в пресс-центре.

Из числа подавших заявление на получение российского гражданства, по данным МВД, получили отказ почти 2 тыс. жителей ДНР и ЛНР. В их числе те, кто был депортирован из России, а также имеют ограничение на въезд в РФ из-за реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания на территории страны. Таких 40%, сообщили в ведомстве. Еще треть претендентов на российское гражданство имеют неснятую или непогашенную судимость. Также в числе соискателей оказались люди, которые выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности. Им также отказали в предоставлении российского гражданства.

Отмечается, что прием заявлений жителей ДНР и ЛНР на получение гражданства РФ продолжается.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о получении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. Также упрощенный порядок распространяется на украинцев, проживавших не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (то есть, в Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом».

