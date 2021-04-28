На Украине потребовали лишать гражданства украинцев, ставших россиянами

ФСИН не возражает против использования труда заключенных при строительстве БАМа На строительстве БАМа не хватает порядка 15 тысяч рабочих разных специальностей ФСИН: к стройке допустят только осужденных по нетяжким статьям, а труд будет оплачен БАМлаг, Беломорканал и другие проекты НКВД