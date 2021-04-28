На Украине потребовали лишать гражданства украинцев, ставших россиянами
Львовский областной совет потребовал от украинского правительства и СБУ разработать проект закона, согласно которому, гражданства будут лишать тех, кто получил российский паспорт, сообщает телеканал «Перший захiдний».
Инициатива принадлежит депутату от фракции «Самопомич» Роману Кизиме. За нее высказались 70 из 75 присутствовавших парламентариев.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, как пройдет сентябрьское голосование в России для жителей Донбасса с российскими паспортами.
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