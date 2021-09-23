Пескову неизвестно, перейдут ли Лавров и Шойгу в Госдуму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, пойдут ли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров в Госдуму.
На брифинге в четверг Песков переадресовал этот вопрос самим главам ведомства.
Ранее сегодня РБК сообщало, что президент РФ Владимир Путин планирует 27 сентября встретиться с лидерами федерального списка партии «Единая Россия», чтобы определить, откажутся ли единороссы от депутатских мандатов. Список возглавляют главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru