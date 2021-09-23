Пескову неизвестно, перейдут ли Лавров и Шойгу в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, пойдут ли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров в Госдуму.

На брифинге в четверг Песков переадресовал этот вопрос самим главам ведомства.