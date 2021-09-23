Пескову неизвестно, перейдут ли Лавров и Шойгу в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, пойдут ли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров в Госдуму.

На брифинге в четверг Песков переадресовал этот вопрос самим главам ведомства.

«Посторонний человек». Единороссы нервничают и ждут, когда Шойгу решится

Ранее сегодня РБК сообщало, что президент РФ Владимир Путин планирует 27 сентября встретиться с лидерами федерального списка партии «Единая Россия», чтобы определить, откажутся ли единороссы от депутатских мандатов. Список возглавляют главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуСергей ЛавровДмитрий Песков
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