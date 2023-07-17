Песков: Зерновая сделка фактически остановлена
17 июля 202311:58
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о фактической остановке зерновой сделки.
По его словам, все договоренности, касающиеся зерновой сделки, по факту прекращены.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия обязательно вернется к «зерновой сделке» как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru