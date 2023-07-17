Песков: Зерновая сделка фактически остановлена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о фактической остановке зерновой сделки.

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По его словам, все договоренности, касающиеся зерновой сделки, по факту прекращены.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия обязательно вернется к «зерновой сделке» как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ПолитикаЗерноДмитрий Песков

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