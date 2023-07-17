СМИ: Пекин намерен способствовать укреплению связей с участниками зерновой сделки

Представитель ведомства добавила, что Китай надеется, что пакетное соглашение о транспортировке зерна по Черному морю будет продлено, передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС (в общедоступной ленте госагентства эта новость на 11:30 не отображена).

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Россию ожидают дипломатические издержки, если зерновая сделка не будет продлена. По его словам, мир расценит это как отказ обеспечить страны Африки, Южной Америки и Азии необходимым продовольствием.

Действие зерновой сделки завершается в понедельник, 17 июля. Президент России Владимир Путин назвал условием продления соглашения выполнение требований Москвы.

