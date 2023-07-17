СМИ: Пекин намерен способствовать укреплению связей с участниками зерновой сделки
Пекин намерен укреплять связи с партнерами зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она уточнила, что планируется продолжить сотрудничество со всеми сторонами соглашения, способствовать «формированию большего международного консенсуса» и «вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности».
Представитель ведомства добавила, что Китай надеется, что пакетное соглашение о транспортировке зерна по Черному морю будет продлено, передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС (в общедоступной ленте госагентства эта новость на 11:30 не отображена).
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Россию ожидают дипломатические издержки, если зерновая сделка не будет продлена. По его словам, мир расценит это как отказ обеспечить страны Африки, Южной Америки и Азии необходимым продовольствием.
Действие зерновой сделки завершается в понедельник, 17 июля. Президент России Владимир Путин назвал условием продления соглашения выполнение требований Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Советник Пушилина: Удар по Крымскому мосту нанесли надводные беспилотники НАТО
- Жизни пострадавшей во время теракта на Крымском мосту девочки ничего не угрожает
- Тимати назвал лучших российских поп и рэп-исполнителей
- Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT
- Инвесторы построят 95 соцобъектов в Москве до 2031 года
- СМИ: Пекин намерен способствовать укреплению связей с участниками зерновой сделки
- В Польше заявили, что не планируют отзывать посла из Москвы
- В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Захарова: Атаку на Крымский мост спланировали американские и британские спецслужбы
- Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с терактом на Крымском мосту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru