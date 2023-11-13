Комментируя публикацию в The Washington Post, в которой украинского полковника Романа Червинского назвали «координатором» атаки на трубопроводы, он указал, что это может свидетельствовать о том, что власти Украины не контролируют ситуацию в своей стране.

«Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание», - заключил представитель Кремля.

Ранее в The Washington Post появилась статья, в которой говорится, что подрыв российских газопроводов «Северные потоки» координировал экс-командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины полковник Роман Червинский, который получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, сообщает RT.

