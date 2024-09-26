Песков заявил, что угрозы суверенитету России нет

Угрозы российскому суверенитету нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Путин на заседании Совбеза предложил уточнить условия применения ядерного оружия

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право на применение ядерного оружия при агрессии, в частности, если противник создает критическую угрозу суверенитету с использованием обычного оружия, напоминает 360.ru.

Отвечая на вопрос, близка ли страна к критической точке, Песков указал, что «сейчас нет».

«Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», — отметил представитель Кремля.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков

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