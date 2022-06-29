В РСПП рассказали о возврате западных компаний в Россию через третьи страны

Эксперт упомянул, что на Западе заявляют о тысяче иностранных компаний, которые ушли из России. По словам Красильникова, официальной статистики по уходу западных производителей нет: у каждого из них разная форма участия.

«Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало около 30 тысяч иностранных компаний», — отметил эксперт.

Вице-президент РСПП рассказал, что в РФ остаются крупные компании под своими настоящими именами, многочисленные представители малого и среднего бизнеса, отмечает телеканал «360». Кроме того, при уходе крупного бренда в стране могут продолжать работу его субподрядчики под другими названиями.

«Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны», — добавил Красильников.

