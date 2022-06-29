В РСПП рассказали о возврате западных компаний в Россию через третьи страны
Ряд западных компаний, покинувших российский рынок, возвращается в РФ через третьи страны. Об этом рассказал вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников в беседе с РИА Новости.
Эксперт упомянул, что на Западе заявляют о тысяче иностранных компаний, которые ушли из России. По словам Красильникова, официальной статистики по уходу западных производителей нет: у каждого из них разная форма участия.
«Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало около 30 тысяч иностранных компаний», — отметил эксперт.
Вице-президент РСПП рассказал, что в РФ остаются крупные компании под своими настоящими именами, многочисленные представители малого и среднего бизнеса, отмечает телеканал «360». Кроме того, при уходе крупного бренда в стране могут продолжать работу его субподрядчики под другими названиями.
«Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны», — добавил Красильников.
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