Песков заявил, что на встрече Путина и Эрдогана будет обсуждаться Украина

По его словам, в первую очередь лидеры будут обсуждать российско-турецкие отношения и торгово-экономическое сотрудничество

«Ну и, конечно же, Украина», - заключил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что визит Владимира Путина в Турцию планируется на февраль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

