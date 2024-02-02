Песков заявил, что на встрече Путина и Эрдогана будет обсуждаться Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая встреча Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана очень насыщенна, сообщает РИА Новости.

Песков заявил об активном диалоге России с Турцией по поводу проблем с банками

По его словам, в первую очередь лидеры будут обсуждать российско-турецкие отношения и торгово-экономическое сотрудничество

«Ну и, конечно же, Украина», - заключил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что визит Владимира Путина в Турцию планируется на февраль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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