Песков: Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы

Москва считает, что кризис на Украине будут затяжным, сообщил в эфире MSNBC официальный представитель Кремля Дмитрий песков.

Песков: пленные граждане США на Украине должны понести ответственность

По его словам, западные страны никогда не смогут вернуть доверие Москвы.

Ранее Песков заявил, что слова главы украинской делегации Давида Арахамии о возможности возобновления переговоров красноречиво демонстрируют переговорный процесс по-украински.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗападУкраинаДмитрий Песков
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