Песков: Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы
21 июня 202204:02
Москва считает, что кризис на Украине будут затяжным, сообщил в эфире MSNBC официальный представитель Кремля Дмитрий песков.
По его словам, западные страны никогда не смогут вернуть доверие Москвы.
Ранее Песков заявил, что слова главы украинской делегации Давида Арахамии о возможности возобновления переговоров красноречиво демонстрируют переговорный процесс по-украински.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru